Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin entfernt sich - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Beim ordnungsgemäßen Überqueren der Fahrbahn in L 1/A 1 in Fahrtrichtung Schloss wurde am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr eine 18-Jährige von einem Auto erfasst. Nach einem kurzen Dialog entfernte sich die ca. 40 - 50 Jahre alte Autofahrerin von der Unfallstelle, so dass die Geschädigte die Polizei verständigte.

Bei dem Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Nach ihren Angaben müsste es sich bei dem Auto um einen grünen VW Golf mit dem Teilkennzeichen MA-ZP... gehandelt haben. Die Fahrerin hatte braune Haare mit grauen Strähnchen, heller Teint. Zeugen, die evtl. auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

