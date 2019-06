Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 26-jähriger Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Haft

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann aus Eberbach erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag, den 01.06.2019, versucht zu haben, einen 29-jährigen Mann in Eberbach zu töten.

Der Beschuldigte soll, vermutlich gegen 22.30 Uhr, am Bahnhofsvorplatz in Eberbach sein Opfer mehrmals heftig in den Bauch getreten sowie unzählige Male mit voller Wucht in den Bauch und das Gesicht geschlagen haben. Als der Beschuldigte sein Opfer kurzzeitig nicht mehr im Blick hatte, konnte sich der Geschädigte mit Unterstützung einer Zeugin in ein Gebüsch flüchten, wo er sich vor seinem Angreifer versteckte.

Der 29-Jährige erlitt lebensbedrohliche innere Blutungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurde dem Mann noch in der Nacht in einer Notoperation ein verletztes Organ entnommen, sowie die Blutungen gestillt, die zum Tode des Mannes geführt hätten.

Der Aufenthaltsort des 26-jährigen Tatverdächtigen konnte im Rahmen umfangreicher Nachforschungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt werden. Durch Fahndungskräfte der Kriminalpolizei konnte der Tatverdächtige schließlich festgenommen werden.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Donnerstagnachmittag, den 06.06.2019, Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

