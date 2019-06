Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof, L597: LKW auf Stützpfeiler gefahren - Pressemeldung 1

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Walter-Pahl-Brücke zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall: ein Lkw fuhr auf den mittleren Stützpfeiler. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Lkw-Fahrer mit seinem 40-Tonner auf den mittleren Teil des Brückenbauwerks auf, wodurch sich der Sattelzug quer auf die Fahrbahn stellte. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte die Fahrerkabine aber selbstständig verlassen. Wie hoch der entstandene Schaden an Fahrzeug und Bauwerk ist, kann bislang nicht beziffert werden. Die entstandenen Schäden an der Brücke werden begutachtet. Die Waldstraße ist in Fahrtrichtung Sandhofen bis auf weiteres zum Zwecke der Bergung, sowie der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird an der Kreuzung L597 und Hanauer Straße umgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell