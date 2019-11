Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Polizei sucht Zeugen zu Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Hirschlander Straße in der Kernstadt von Ditzingen aufgehebelt. Nach Einstieg ins Gebäude hebelten sie drei Geldspielautomaten auf und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anwohner, Passanten oder auch Autofahrer, die gegen 04:40 Uhr im dortigen Bereich unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

