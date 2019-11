Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Schwer verletzten Mann aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr haben Passanten in der Grünanlage neben der Stettiner Straße im Bereich des dortigen Wasserwerks einen schwer verletzten älteren Mann aufgefunden. Er hatte sich aus noch ungeklärter Ursache eine schwere Kopfverletzung zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Verletzte hat graue, schüttere Haare und war bekleidet mit einer dunklen Jacke und dürfte zu Fuß im dortigen Bereich unterwegs gewesen sein. Die Polizei kann derzeit weder ein Sturzgeschehen noch Fremdeinwirkung als Ursache der Kopfverletzung ausschließen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren mehrere Personen als Ersthelfer am Auffindeort des Verletzten. Sie werden ebenso wie Personen, die den älteren Mann am Dienstag vor 14:15 Uhr gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

