Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sattelauflieger mit Winterreifen gestohlen, gibt es Zeugen?

Lahr (ots)

Ein Sattelauflieger, beladen mit Winterreifen, hat in der Nacht auf Freitag ungewollt seinen Besitzer gewechselt und führt nun zu Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr wegen Diebstahls. Der grüne Sattelauflieger mit der Aufschrift 'Bolk' und niederländischer Zulassung wurde nach bisherigen Ermittlungen kurz nach 1 Uhr zielstrebig an eine weiße Zugmaschine angehängt und anschließend von einem Firmenparkplatz in der Archimedesstraße entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr.

