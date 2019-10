Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Vorläufige Festnahme nach Autodiebstahl

Lahr, Mietersheim (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag von dem Gelände eines Autohandels in der Allmendstraße einen Toyota gestohlen zu haben. Der Verdächtige konnte am Donnerstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Lahr nach einem Hinweis auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße 'Alter Stadtbahnhof' vorläufig festgenommen werden. Dort war auch der gestohlene Land Cruiser abgestellt. Wie von den Polizisten im Zuge weiterer Überprüfungen festgestellt werden konnte, waren an dem Wagen am Vortag gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Autoschlüssel des entwendeten Fahrzeugs konnte später im Nahbereich des Festnahmeortes aufgefunden werden. Der 32-Jährige hatte sich dessen mutmaßlich beim Erkennen der Polizisten entledigt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Anfang 30-Jährige am Mittwochnachmittag, kurz nach 16 Uhr, mit einem Fahrrad auf das Areal des Autohandels vorgefahren sein. Dort soll er mit einem vorgefundenen Ersatzschlüssel den nicht zugelassenen Toyota gestartet haben und vom Hof gefahren sein. Wegen eines bei seiner vorläufigen Festnahme mitgeführten Einhandmessers, muss sich der Verdächtige zudem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Ferner wird gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 32-Jährige ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

