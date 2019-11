Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruchsversuch in Bietigheim-Bissingen; Verkehrsunfall in Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Einbruchsversuch in Gaststätte

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruchsversuch geben können, der am Dienstag zwischen 00.05 und 10.30 Uhr im Nelkenweg in Bietigheim verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst die Eingangstür einer Gaststätte aufzuhebeln. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, warf er mit einer Gehwegplatte eine Schaufensterscheibe zur Gaststätte ein. Aus bislang unbekannten Gründen stieg der Täter nicht in das Gebäude ein. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Korntal-Münchingen: Radfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Dienstag einen 60-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 06.50 Uhr in Korntal in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Von der Gartenstraße wollte ein 22 Jahre alter Focus-Lenker stadteinwärts nach links in die Bergstraße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden 60-Jährigen, der mit seinem Rad auf der Gartenstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte auf den Asphalt und wurde verletzt. An seinem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell