Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizei nimmt Verdächtigen nach Diebstahl fest

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei in Remscheid einen 41-Jährigen fest. Gegen ihn besteht der Verdacht, zuvor in ein Auto an der Poststraße eingebrochen zu sein. Der polizeibekannte Mann soll die Seitenscheibe eines geparkten Smarts eingeschlagen und einen Rucksack vom Beifahrersitz gestohlen haben. Die Tat konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, welche die Polizei informierte. In Tatortnähe nahmen die Beamten den Beschuldigten fest, der das Diebesgut noch mit sich führte. Durch die Staatsanwaltschaft wird im Laufe des heutigen Tages beim Amtsgericht Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt. Das Ergebnis hierzu steht noch aus.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herrn Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell