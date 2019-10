Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Streit endet mit Messerstichen

Wuppertal (ots)

Remscheid - Gegen halb drei am Samstagnachmittag (26.10.2019) endete ein Streit zweier Männer in der Johanniterstraße mit dem Einsatz eines Messers. Zwei Remscheider im Alter von 20 und 25 Jahren gerieten in einen Streit, in dessen Verlauf der jüngere der beiden ein Messer zog. Während der verbalen Auseinandersetzung holte der junge Mann mit dem Messer mehrfach aus und verletzte damit unbeabsichtigt einen bis dahin unbeteiligten Mann (27), der den Streit schlichten wollte, schwer. In der Folge wurde der 25-Jährige ebenfalls von dem Messer getroffen. Beide Opfer wurden zunächst vor Ort und dann später im Krankenhaus versorgt. Der Täter stellte sich im Laufe des Abends der Polizei und wurde vorläufig festgenommen.

