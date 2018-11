POL-OG: Ettenheim - Aufgehebelt

Ettenheim (ots) - Was genau noch unbekannte Langfinger im Zuge eines Einbruchs in den frühen Mittwochmorgenstunden in einer Bäckerei und einer Metzgerei in der Rheinstraße im Visier hatten, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bis dahin, dass die ungebetenen Besucher mehrere Türen aufgehebelt hatten und sich so in den Räumen zu schaffen machen konnten. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim versuchen nun die genauen Hintergründe des Vorfalls zu ermitteln.

