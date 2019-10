Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Bambini-Freundschaftsspiel endet unfreundlich

Wuppertal (ots)

Solingen - Das Freundschaftsspiel zwischen dem VfB Solingen und der SG Hackenberg (26.10.2019, 12:00 Uhr) auf dem Kleinfeld am Bavert endete mit einem Polizeieinsatz. Statt durch den Abpfiff des Schiedsrichters endete das Spiel zweier Bambinimannschaften am Samstag mit einer Schlägerei. Der Trainer (42) des VfB lieferte sich ein Wortgefecht mit dem Co-Trainer (50) der SG, bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden kam. Der 42-Jährige stürmte auf sein Gegenüber zu. Danach kam es zu Szenen, die man normalerweise nicht bei einem Spiel von fünf und sechs Jahre alten Kindern erwartet: Schlagen, Würgen und Beleidigen. Die angeforderten Polizisten konnten gemeinsam mit einem Polizisten, der als Zuschauer vor Ort war, die Situation eindämmen, ohne jedoch die Gemüter vollends zu beruhigen. Aus diesem Grund wurden die Personalien teilweise nicht am Platz, sondern in der Wache festgestellt. Ebenso wurden dort die Anzeigen geschrieben. (jb)

