Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Palzem (ots)

Am 25.11.2019, gegen 17:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich B 419/L 133 zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Ein 58jähriger Mann aus Luxemburg befuhr mit seinem VW Touran die B 419 aus Richtung Nennig in Richtung Palzem. In Höhe der Einmündung Kreuzweiler missachtete ein 79jähriger Mercedes-Fahrer aus Luxemburg, welcher von der L 133 nach links auf die B 419 abbiegen wollte, die Vorfahrt des VW Touran-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des VW blieb unverletzt, seine 50jährige Beifahrerin aus Luxemburg wurde leichtverletzt. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus Saarburg verbracht. Der Mercedes-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Brüderkrankenhaus nach Trier, seine 79jährige Beifahrerin aus Luxemburg wurde schwerverletzt ins SHG Klinikum Merzig gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen belief sich auf insgesamt ca. 22.000,- EUR. Die B 419 war für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Im Einsatz waren vier Rettungswagen aus Saarburg und Perl, zwei Notärzte, ein First Responder aus Wincheringen, ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Palzem, Wincheringen, Helfant und Wehr sowie die Polizei Saarburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581/9155-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell