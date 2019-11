PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 42 bei Walluf

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittwoch dem 20.11.2019 kam es um 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B42 kurz vor der Walluftalbrücke in Fahrtrichtung Rüdesheim. Der 51-jährige Unfallverursacher aus Oestrich-Winkel verliert die Kontrolle über seinen PKW und schleudert gegen das Fahrzeug einer 64-jährigen Wiesbadenerin die in gleicher Fahrtrichtung daneben fährt. Diese wird über die Leitplanke gedrückt und überschlägt sich anschließend im Straßengraben. Das Fahrzeug des Verursachers überschlägt sich ebenfalls auf der Fahrbahn, an beiden PKW entsteht Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten werden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, beim Verursacher wird aufgrund von Alkoholgeruch eine Blutentnahme durchgeführt. Die B42 musste über einen Zeitraum von zwei Stunden in Fahrtrichtung Rüdesheim vollständig gesperrt werden.

