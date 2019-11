PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Straßenglätte im Rheingau-Taunus-Kreis

Bad Schwalbach (ots)

Am Dienstag Abend kam es im Bereich Hünstetten sowie Taunusstein zu überfrierender Nässe. Auf den Fahrbahnen wurde es gegen 22.00 Uhr schlagartig spiegelglatt, so dass bei Hünstetten ein Pkw über eine Länge von 50 Metern immer wieder in die Leitplanken rutschte. Zwischen Taunusstein-Neuhof und Wehen kam ein Pkw auf Grund der Glätte von der Fahrbahn ab und überschlug sich.Der 18jährige Fahrer und seine 19jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

