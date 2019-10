PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein; Am Sonntagvormittag, dem 13.10.2019, gegen 10.45 Uhr, wurde der Bad Schwalbacher Polizei ein Verkehrsunfall in Taunusstein gemeldet. Der eingesetzten Streife bot sich ein außergewöhnliches Bild an der Unfallstelle. Ein 64-jähriger Mann aus Aarbergen bog von der Aarstraße auf die Magistrale ein, kam nach links von der Fahrbahn ab, befuhr den dortigen Grünstreifen und kam auf der Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer des Pkw wurde im Rettungswagen behandelt, da er kaum ansprechbar war. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkohol von 4,15 Promille gemessen. Der Mann wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten. Es entstand an dem Pkw leichter Sachschaden und etwas Flurschaden an dem Grünstreifen. La.

