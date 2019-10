PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Feuerwehreinsatz nach Meldung über Brand in Wohnung

Bad Schwalbach (ots)

Rauchentwicklung durch angebranntes Essen löste am 03.10.19 gegen 13:40 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr in der Bahnhofstraße in Taunusstein-Hahn aus. In einer Wohnung war der 43jährigen Bewohnerin Essen auf dem Herd angebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Dunstabzugshaube stark in Mitleidenschaft gezogen. Beim Versuch, den Topf von der Herdplatte zu schieben, zog sich die Frau leichte Verbrennungen zu, so daß sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert werden mußte. Die Feuerwehr untersuchte den Bereich nach Glutnestern, konnte aber keine weiteren Schäden feststellen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell