POL-DU: DVG und Polizei gehen gemeinsam gegen Taschendiebstahl vor

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) geht gemeinsam mit der Polizei Duisburg gegen Taschendiebstahl in Bussen, Bahnen und an Haltestellen vor. Vor allem in der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Taschendiebstählen. DVG und Polizei informieren daher in Bahnen und an U-Bahnhöfen, wie Fahrgäste sich vor Taschendieben schützen können.

"Es ist wichtig, dass unsere Fahrgäste sich in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen sicher fühlen", erklärt Birgit Adler, Bereichsleiterin Betrieb und Markt bei der DVG. "Dazu gehört auch die Diebstahlprävention. Für uns ist es selbstverständlich, die Kampagne der Polizei zu unterstützen." Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Dazu gehören auch öffentliche Verkehrsmittel und Bahnhöfe. "Unsere Mitarbeiter werden an den Haltestellen und in den Bahnen gezielt Fahrgäste ansprechen, die Wertgegenstände offen mit sich tragen", sagt Kriminalhauptkommissar André Tiegs. Die Polizei empfiehlt vor allem beim Betreten und Verlassen von Bus und Bahn Wertgegenstände möglichst dicht am Körper zu tragen. Fahrgäste sollten Handtaschen verschließen und mit der Verschlussseite zum Körper tragen. "Die Tricks der Diebe zu kennen und wachsam zu sein, ist oft der beste Schutz", weiß Tiegs.

Die Aktionen finden an folgenden Tagen statt:

- Donnerstag, 14. November, von 14 bis 18 Uhr, in den Bahnen der DVG - Dienstag, 3. Dezember, von 14 bis 18 Uhr, in den Bahnen der DVG - Freitag, 20. Dezember, von 14 bis 18 Uhr, am Infostand im U-Bahnhof König-Heinrich-Platz

Weitere Informationen zum Thema und zu der Kampagne "Augen auf und Tasche zu!" der Polizei gibt es im Internet unter polizei.nrw.

