Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohncontainer-Aufbruch

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Einbeck, OT Kreiensen,Billerbecker Straße. Zeit: Donnerstag, 26.09.2019, 19.00 Uhr --Freitag, 27.09.2019,07.00 Uhr. Auch in Kreiensen werden derzeitig Glasfaserarbeiten durchgeführt und eine Firma aus Verden hat dort ihren Wohn/Lagercontainer aufgestellt. Im genannten Tatzeitraum suchten unbekannte Täter diesen Container auf und er wurde gewaltsam aufgebrochen. Der /die Täter entwendeten aus dem Container diverse Werkzeuge (Bohrmaschinen,Rüttelplatte etc.)Zum Abtransport vom Diebesgut/Werkzeuge dürften die Täter ein größeres Fahrzeug wie Sprinter oder LKW benutzt haben. Insbesondere Anwohner aus der Billerbecker Straße in Kreiensen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen /sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden-Tel. 05382 919200.

