Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Aufbrüche

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Einbeck,OT Kreiensen, Bahnhof Kreiensen. Zeit: Freitag, 27.09.2019, 17.30Uhr--Samstag, 28.09.2019, 10.00 Uhr. In dem genannten Tatzeitraum/Nachstunden wurden auf dem Bahnhof Kreiensen ein PKW Renault Twingo, Farbe weiß, und ein Opel Corsa, Farbe silber, gewaltsam angegangen. Bei den Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend der Innenraum durchwühlt. Es entstand Gesamtsachschaden von 400.-Euro. Ermittlungen dauern an und Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim -Tel. 05382 919200- zu wenden.

