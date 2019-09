Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto überschlägt sich: Drei Verletzte

Netphen, Dreis-Tiefenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28.09.2019) um 01:30 Uhr verlor ein BMW-Fahrer auf der Tiefenbacher Straße die Kontrolle über sein Auto. Der 21-Jährige war dort von Weidenau in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam er aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße ab. Dabei überschlug sich der BMW einmal in der Böschung und landete wieder auf der Straße. Der 21-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, seine beiden 18-jährigen Mitfahrerinnen wurden leichtverletzt. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

