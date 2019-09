Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autoknacker stahl Handtasche - #polsiwi

Bild-Infos

Download

Netphen-Deuz (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.09.2019) hat ein Dieb die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. In dem kurzen Zeitfenster von 14:50 - 15:05 Uhr parkte eine 34-jährige Autofahrerin ihren fahrbaren Untersatz auf einem Parkplatz in der Straße "Am Freibad" in der Nähe eines dortigen Kindergartens. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie eine eingeschlagene Scheibe und ihre fehlende Handtasche samt Inhalt. Der entstandene Beute- und Sachschaden wird auf eine niedrige vierstellige Euro-Summe geschätzt. Über sachdienliche Hinweise freut sich das Kriminalkommissariat Kreuztal (Tel. 02732-909-0). Lassen Sie keine Wertgegenstände, auch nicht bei kurzer Abwesenheit, im Auto zurück!

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell