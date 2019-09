Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte beschädigen Hochsitze und klauen Wildkameras

Kierspe (ots)

Vandalen bzw. Diebe suchten letzte Woche zwei Hochsitze im Jagdgebiet Wernscheid in Rönsahl heim. Die Tat ereignete sich zwischen dem 25. und 28. August. Angezeigt wurde sie Montagmittag. Die Täter warfen mit einem Stein je ein Fenster der Hochsitze ein, nahmen aus einem ein mobiles Heizelement und ließen es beschädigt am Waldboden zurück. Außerdem entwendeten sie mehrere Wildkameras, die um die Hochsitze herum angebracht waren. Es entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Montag am Garagentor einer Tankstelle am Heideweg. Es entstand Sachschaden an der Tür. Ein Zugang zur Garage gelang nicht.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

