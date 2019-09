Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bulli aufgebrochen/ Gast pöbelt Restaurant-Gäste an

Iserlohn (ots)

An der Laventiestraße wurde in der Nacht zum Freitag ein weißer VW Bulli aufgebrochen. Ein Unbekannter hebelte das Fenster der Beifahrertür auf und machte sich an der Elektronik zu schaffen, vermutlich, um den Motor kurzzuschließen.

Die Polizei musste am Samstagmorgen kurz nach 3 Uhr einen Gast eines Schnellrestaurants an der Raiffeisenstraße abführen. Er pöbelte die Mitarbeiter an und bedrohte sie. Die Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus, dem der 33-Jährige nicht folgte. Zur Durchsetzung des Platzverweiseses und Verhinderung weiterer Straftaten wurde er ins Gewahrsam gebracht. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen.

