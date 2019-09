Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen gestohlen/ Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Lüdenscheid (ots)

10 Zöller geklaut Am 28.08.2019, gegen 15:30 Uhr, stellte der Geschädigte einen Markt-Anhänger an der Brunscheider Straße in Höhe 15 ab. Am 31.08., gegen 04:30 Uhr, stellte er fest, das unbekannte Diebe zwei Reifen an dem roten Marktanhänger Typ ALF geklaut hatten. Hinweise zu den Reifendieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Ein betrunkener Kiersper beschäftigte die Lüdenscheider Polizei am Freitag ab 21 Uhr praktisch den ganzen Rest des Abends. Kurz nach 21 Uhr machten Passanten eine Polizeistreife auf einen Mann aufmerksam, der "volltrunken" hinter dem Lenkrad seines geparkten Wagens sitze. Der Mann begann sofort, die Polizeibeamten zu beschimpfen. Einer Polizeibeamtin warf der 45-Jährige nicht mit nur sexuelle nBeleidigungen um sich, sondern auch mit seinen Schlüsseln. Den Schlüsselbund mit den Autoschlüsseln stellten die Beamten postwendend sicher und schickten den Besitzer nach Hause. Nun hatte der Mann allerdings diverse Dinge in seinem Auto liegen. Deshalb meldete er sich, ebenfalls unter Beschimpfungen und Bedrohungen, dreimal auf der Polizeiwache. Mal holte er einen Pullover aus dem Wagen, das nächste Mal Medikamente. Kurz vor Mitternacht wurde es den Beamten zu bunt: Gegen seinen erheblichen Widerstand steckte ihn die Polizei ins Gewahrsam. Dabei wurden der Kiersper und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

