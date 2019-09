Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Versuchte) Einbrüche in Café und Büro

Kierspe (ots)

Zweimal versuchten Unbekannte am Wochenende in Cafés an der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Der erste Einbruchsversuch wurde am Samstagmorgen, der zweite Versuch am Sonntagabend bemerkt. In beiden Fällen machten sich Einbrecher an Fenstern zu schaffen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hebelten Unbekannte ein Kellerfenster eines Bürohauses ebenfalls an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Ihre Beute: Ein Schlüsselbund, eine Geldbörse mit Bargeld, diversen Bank- und Kreditkarten sowie Papieren, diverse Werkzeuge, ein Laptop, Zulassungsbescheinigungen von Fahrzeugen und eine Schachtel Zigaretten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell