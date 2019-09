Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkener randaliert in Tankstelle und fährt nach Hause/ Hundebiss beim Spaziergang

Erst veranstaltete ein Betrunkener am Sonntagmorgen Randale in einer Tankstelle, dann setzte er er sich ans Steuer seines Autos und legte sich mit der Polizei an.

Der erste Einsatz für die Polizei kam um 7 Uhr. Ein Tankstellen-Kunde pöbelte andere Kunden an und zerbrach eine Flasche Martini. Die Polizei nahm die Anzeige auf und erteilte dem betrunkenen 39-jährigen Meinerzhagener einen Platzverweis. Die Streife war kaum weg, da setzte sich der Mann ans Steuer seines Autos und fuhr nach Hause. Die Polizeistreife fuhr ihm nach und traf ihn noch vor der Haustür mit einer Flasche Alkohol in der Hand an. Als er die nicht aus der Hand legen wollte, mussten ihn die Polizeibeamten überwältigen. Dagegen wehrte sich der Mann und beleidigte und bedrohte die Beamten in einem fort. Die Beleidigungen setzten sich auch auf der Fahrt im Streifenwagen, in der Wache und später im Gewahrsam der Wache Lüdenscheid fort. Dort wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung untergebracht. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung (auch auf sexueller Grundlage), Trunkenheit am Steuer und Sachbeschädigung.

Ein 78-jähriger Spaziergänger wurde am Sonntag gegen 20 Uhr auf einem Feldweg in der Korbecke von einem freilaufenden schwarzen Pittbull angesprungen und gebissen. Der 50 Meter entfernte Hundehalter habe nur gelacht. Der Senior erstattete Anzeige. Der Halter des Hundes ist etwa 25 Jhare Jahre alt und hat kurze schwarze Haare.

