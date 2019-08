Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Diebstähle aus Firmenfahrzeugen

In der Nacht auf Montag, d. 19.08.2019, wurden in Altenau, in der Oberstraße und An der Silberhütte aus zwei Firmenfahrzeugen hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet. In der Oberstraße wurde aus einem weißen Citroen Jumper mehrere Elektowerkzeuge in Koffern im Wert von ca. 2400 Euro entwendet. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte noch nicht geklärt werden, wie der oder die Täter in das Fahrzeug gelangt sind. An der Silberhütte wurde auf dem Gelände der Harz-Energie an einem VW Caddy die Heckscheibe eingeschlagen und ein Werkzeugkoffer entwendet. Hiweise hierzu bitte an die Polizeistation Altenau, Tel.: 05328 301, oder das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.. 05323 94110-0.

Sachbeschädigung an Handwerkerfahrzeug

Ein Transporter einer Elektofirma parkte am Montag, d. 19.08.2019, in der Zeit von 08.30 bis 09.50 Uhr in Zellerfeld, Zellweg 40. In dieser Zeit wurde die Beifahrerseite des Fahrzeugs mit blauer Farbe besprüht. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

