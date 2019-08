POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für den Zeitraum von Sa. 17.08.19, 11 Uhr bis So., 18.08.19, 12 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung der PI Goslar für den Zeitraum von Sa. 17.08.19, 11 Uhr bis So., 18.08.19, 12 Uhr

Goslar (ots)

PI Goslar 38640 Goslar, 18.08.2019

P r e s s e b e r i c h t

Ladendiebstahl

Am Samstagmittag fiel ein 41jähriger Goslarer in einer Drogerie in der Kaiserpassage auf, als ihm ein prallgefüllter Stoffbeutel mit Diebesgut auf den Boden fiel. Die hinzugezogene Polizei konnte diverse Getränkedosen, Lebensmittel und Parfumtester vier verschiedenen Ladengeschäften zuordnen und fertigte entsprechende Strafanzeigen. Der Wert des Diebesgutes lag bei ca. 150,- Euro.

Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum von Fr., 14 Uhr bis Sa. 19:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Berufsförderungswerks in der Schützenallee ein Kennzeichenpaar von einem Pkw entwendet. Die Kennzeichen lauten BS-H 996. Hinweise nimmt die Polizei unter 05321/3390 entgegen.

i. A. Killig, PHK

Polizeiinspektion Goslar

