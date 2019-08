Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für den Zeitraum Fr., 16.08.19, 13 Uhr, bis Sa. 17.08.19, 11 Uhr

Goslar (ots)

PI Goslar 38640 Goslar, 17.08.2019

P r e s s e b e r i c h t

Körperverletzung

Am Freitag, 18:30 Uhr, gerieten zwei geflüchtete Jugendliche in der Bolzenstr. in Streit, in dessen Verlauf der 14jährige Täter, dem 16jährigen Opfer mit der Faust gegen den Kopf schlug.

Wechselseitige Körperverletzung

Ebenfalls am Abend des 16.08.19 beschäftigte ein amtsbekanntes Pärchen die Beamten der Polizei Goslar. Der 41 Jahre alte Mann und die 36 Jahre alte Frau, beide aus Goslar, schlugen mehrfach gegenseitig aufeinander ein. Zeugen, die sich am Tatort im Neuwerkgarten aufhielten, alarmierten die Polizei. Mehrere Strafanzeigen wurden gefertigt.

i. A. Killig, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell