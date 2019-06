Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Pkw-Fahrer wird während der Fahrt bewusstlos; Marbach am Neckar: Aufbruch von Zigarettenautomaten

Korntal-Münchingen: Pkw-Fahrer wird während der Fahrt bewusstlos

Ein Unfall sorgte am Donnerstag gegen 06.50 Uhr für einen Rückstau auf der B10. Ein 59-jähriger VW-Fahrer und ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer befuhren nebeneinander die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Der VW-Fahrer fuhr auf die linke Fahrspur und berührte hierbei den Mercedes. Anschließend kam er wieder nach rechts, dann jedoch erneut nach links und fuhr gegen die rechte Fahrzeugseite des Mercedes. Anschließend setzte sich der 59-Jährige vor den Mercedes, kam noch weiter nach links und berührte die Mittelleitplanke. Dann wechselte er die Fahrspur erneut nach rechts und fuhr in den Grünstreifen, wo er von einem Verkehrsschild gestoppt wurde. Dort wurde der Fahrer von einer Zeugin bewusstlos im Fahrzeug angetroffen. Er konnte sich nicht an den Unfall erinnern und litt unter Kreislaufproblemen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro.

Marbach am Neckar: Aufbruch von Zigarettenautomaten

Am Donnerstag zwischen 00.45 Uhr und 09.00 Uhr wurden zwei vor einer Gaststätte im Mühlwert aufgestellte Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Höhe der Beute sowie der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter Telefon 07144/9000 entgegen.

