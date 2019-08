Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 17.08.19

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden Im Einmündungsbereich der B 6 zur K 25 (Oker/Steinfeld) kam es am Freitag, dem 16.08.19, um 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Goslar fuhr mit ihrem PKW auf der B 6 aus Richtung Goslar kommend und bog auf die K 25 ab. Dabei übersah sie infolge Unachtsamkeit, dass ein vor ihr befindlicher PKW eines 52-jährigen Mannes aus Seesen verkehrsbedingt warten musste und fuhr hinten auf diesem auf. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000, -- Euro. Der PKW der Verursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

