POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 17.08.2019

Diebstahl nach Auftreten eines falschen Polizeibeamten

Am Freitagvormittag erhielt eine Seesenerin aus der Talstr. einen Anruf einer Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab und der alten Dame erklärte, man habe aus ihrer Wohnung Schmuck und Geld entwendet. In diesem Gespräch fragte die Anruferin gezielt nach in der Wohnung aufbewahrten Wertsachen (Bargeld, Schmuck). Die Seesenerin wollte nun nachsehen, ob tatsächlich etwas entwendet wurde. Sie erhielt daraufhin den Hinweis dies zu unterlassen, um Spuren nicht zu vernichten. Noch während des Telefonates klingelte es an der Wohnungstür und eine männliche Person gab sich als Polizeibeamter aus, der sich mit einem undefinierbaren Papier auswies. Zur Überprüfung ihrer Wertsachen ließ sie den Mann in ihre Wohnung und beendete auch das Telefongespräch mit der angeblichen Polizeibeamtin. Dem Mann gelang es schließlich durch geschicktes Verhalten in einem Nachtschrank aufbewahrten Schmuck zu entnehmen und der Dame die leeren Schatullen als Nachweis zu präsentieren, dass sie bereits bestohlen wurde. Anschließend verließ der Mann die Wohnung mit dem Hinweis, er würde in 10 Minuten wieder kommen. Kurze Zeit später stellte die Gesch. fest, dass aus einem Umschlag, der im Schrank eines anderen Zimmers deponiert war, ein größere Bargeldbetrag entwendet wurde. Möglicherweise hat der falsche Polizeibeamte die von der Gesch. geschlossene Wohnungstür von ihr unbemerkt wieder geöffnet, sodass eine weitere Person unbeachtet in die Wohnung gelangen und den Gelddiebstahl begehen konnte. Der falsche Polizeibeamte kann wie folgt beschrieben werden: Um die 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, eher stämmig, Brillenträger, gräuliche Haare. Zeugen, denen solch ein Mann zwischen 11.30 und 12.00 Uhr im oder an einem Mehrfamilienhaus in der unteren Talstr. aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter Umständen steht diese Tat mit einem Vorfall vom Mi., 14.08.19, ca. 13.00 Uhr in Zusammenhang. Zu dieser Zeit klingelte eine weibliche Person bei der Gesch., um sich nach einer freien Wohnung in dem Mehrfamilienhaus zu erkundigen. Die Frau verwickelte die Gesch. in ein Gespräch und bat um einen Zettel, um sich die angeschlagene Telefonnummer der Wohnungsgesellschaft notieren zu können. Danach bat die Frau auch noch, die Toilette benutzen zu dürfen, was jedoch abgelehnt wurde. Auch hier ist es möglich, dass diese Frau, ca. 160 cm groß, schlanke Figur mit dunklen, halblangen Haaren, von anderen Personen beobachtet wurde bzw. ihnen aufgefallen ist. Über die Gesamtschadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Der am Samstag in den Zeitungen der Region gedruckte Warnhinweis kann an dieser Stelle nur wiederholt werden(sch).

Verkehrsunfall mit Trunkenheit u. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Fr., gegen 20.15 Uhr, wurde dem PK Seesen ein Verkehrsunfall auf der B 243 zwischen Rhüden und Bornhausen gemeldet. Im Bereich der Serpentinen kurz hinter Bornhausen wurde ein verunfallter PKW BMW festgestellt, der auf der Richtungsfahrbahn Bornhausen stand, mit dem Heck in Rtg. Bornhausen. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen, besonders im Frontbereich, auf. An der Unfallstelle wurden drei männliche Personen festgestellt, von denen jeder behauptete, das Fahrzeug nicht geführt zu haben. Vielmehr beschuldigte man sich gegenseitig. Alle Personen standen unter Alkoholeinfluss. Ein 26-jähriger aus Holle (Halter des PKW), ein 22-jähriger und ein 24-jähriger, beide aus Bockenem, mussten sich einer Blutprobe unterziehen. Nicht einer der Männer war im Besitz einer Fahrerlaubnis. Somit wird gegen alle wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der unfallbeteiligte PKW wurde zu Untersuchungszwecken sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte sich aber im Bereich um 7.000 EUR bewegen. Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang und zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem PK Seesen in Verbindung zu setzen(sch).

