Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versuchter Aufbruch eines Bauwagens

Zwischen Mittwoch, 03. Juli 2019, 16.45 Uhr und Donnerstag, 04. Juli 2019, 06.45 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Bauwagen an der Westmarkstraße einzubrechen. Es gelang ihm nicht in diesen einzudringen und Diebesgut zu erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

