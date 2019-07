Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Sexuelle Nötigung/Erneuter Zeugenaufruf

Erste Meldung vom 24. Juni 2019: Am 23. Juni 2019 befand sich eine 48-jährige Vechtaerin in der Zeit von 05.30 Uhr bis 06.15 Uhr fußläufig auf der Großen Straße, als sie von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf umarmte der Unbekannte die 48-Jährige und versuchte diese zu küssen. Der Unbekannte brachte das Opfer zu Boden, worauf diese um sich schlug und trat. Dadurch konnte sich die Vechtaerin aus ihrer Lage befreien und flüchten. Zwei kräftige Männer mit dunklen Haaren sollen bei den ersten Annäherungsversuchen am Schnellrestaurant Subway vorbeigegangen sein. Die Polizei sucht u. a. diese beiden Männer und/oder weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Täter etwa 180 Zentimeter groß sein und eine schlanke, sportliche Figur haben. Er soll kurze, dunkelblonde Haare haben. Außerdem soll er ein bordeauxfarbenes Sweatshirt getragen haben.

Update vom 04. Juli 2019: Aktuelle Ermittlungen haben ergeben, dass einer der beiden gesuchten Zeugen den mutmaßlichen Täter kurz, bevor es zu strafbaren Handlungen kam, angesprochen haben soll. Klarstellen möchten die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, dass die Zeugen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Ermittlungen gegen sich befürchten müssen. Sie könnten viel eher einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung dieses Falles leisten. Daher werden Zeugen, insbesondere die beiden Männer, gebeten sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) oder der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) in Verbindung zu setzen.

