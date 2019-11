Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Zustellung verzögert sich

Friesenheim, Oberweier (ots)

Mit dem Schrecken kam am Dienstagmorgen eine Hausbewohnerin in der Kähnerbergstraße davon, als gegen 10:30 Uhr ein Transporter in ihrem Wohnzimmer auftauchte. Offenbar war der Renault Master eines Paket-Zustellers zuvor nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert gewesen, woraufhin sich das Fahrzeug selbstständig machte. Es rollte 30 Meter die Straße entlang, fuhr bei dem Grundstück einen Zaun und die Hecke nieder und kam schließlich nach durchbrechen der Terrassentür mit dem Heck im Wohnzimmer der Anwohnerin zum Stehen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Sachschaden von rund 12.000 Euro stand jedoch gegen 12 Uhr, als der Transporter geborgen war, zu Buche.

