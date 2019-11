Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gestürzt

Rastatt (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin kam es am Montagabend gegen 18 Uhr in der Karlstraße an der Einmündung zur Josefstraße. Der Fahrer eines VW wollte an der dortigen Ampel von der Karlstraße nach rechts abbiegen, als er mit der in gleicher Richtung fahrenden Radfahrerin zusammenstieß. Dabei stürzte die 50-Jährige von ihrem Fahrrad und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

