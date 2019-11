Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Abgekommen

Ottersweier (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache kam der Fahrer eines Honda am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr von der Fahrbahn ab und an dem Holzzaun eines Anwesens in der Hubstraße zum Stillstand. Der 23-Jährige Fahrer wurde nicht verletzt, am Zaun entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro und am Unfallfahrzeug werden sich die Reparaturkosten auf etwa 10.000 Euro belaufen.

