Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Lkw-Fahrer verursacht Unfall, Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr beobachtete eine Zeugin in Beihingen in der Daimlerstraße, wie ein 62-Jähriger mit seinem Lkw mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) einen geparkten Mercedes beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Als die Zeugin den Fahrer darauf ansprach, schien er gesundheitliche Probleme zu haben. Ein weiterer Zeuge berichtete hierzu, dass der Lkw zuvor auf der Strecke von Hoheneck nach Freiberg am Neckar Schlangenlinien gefahren sein soll. Das Polizeirevier Marbach bittet Zeugen, denen der Lkw ebenfalls auf dieser Strecke aufgefallen ist, sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

