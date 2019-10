Polizei Münster

POL-MS: Räuber nach Tankstellen-Überfall festgenommen - 33-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Räuber mit Eisenstange überfällt Tankstelle - Polizei sucht Zeugen" (ots vom 22.10., 16:49 Uhr)

Polizisten nahmen am Mittwoch (23.10., 18:03 Uhr) in einer Wohnung an der Gasselstiege einen 33-jährigen Tankstellen-Räuber fest.

Der Münsteraner war den Polizisten bereits aus vorherigen Eigentumsdelikten bekannt. Videoaufzeichnungen des Überfalls und die Beschreibung des Täters von Zeugen brachten die Beamten auf die Spur des 33-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte daraufhin Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht. Polizisten nahmen den Räuber fest. Er trug noch dieselbe Hose und Schuhe wie beim Überfall und gestand die Tat.

Er wurde heute (23.10.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser verkündete den Haftbefehl und schickte den 33-Jährigen in Haft.

