Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (23.10., 3:16 bis 3:32 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine Spielhalle an der Friedrich-Ebert-Straße ein.

Die Einbrecher versuchten die Tür auf dem Balkon mit einem Brecheisen aufzuhebeln, dabei zerbrach die Türverglasung. Sie griffen durch das entstandene Loch, öffneten die Trassentür und stiegen in das Gebäude. Dabei lösten sie den akustischen Alarm aus und flohen nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell