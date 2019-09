Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen und Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Botnang (ots)

Unbekannte sind am Wochenende (30.08.2019 bis 01.09.2019) in eine Wohnung und eine Gaststätte an der Silberburgstraße und eine Wohnung an der Verdistraße eingebrochen. An der Silberburgstraße drangen Unbekannte zwischen Freitagmittag (30.08.2019) und Samstagmittag (31.08.2019) zunächst in eine über einer Gaststätte im ersten Obergeschoss gelegene Wohnung ein, indem sie über eine Terrasse zu einem gekippten Fenster hinaufkletterten und dieses aufdrückten. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen, ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. In der Nacht auf Sonntag (01.09.2019) drangen die Täter dann zwischen 03.00 Uhr und 08.30 Uhr in die Gaststätte selbst ein, indem sie mit einem Stein ein Fenster einschlugen. Sie stahlen einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld. An der Verdistraße gelangten Unbekannte am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr durch ein Küchenfenster in eine Doppelhaushälfte. Sie durchsuchten die Räume in allen Stockwerken, die Täter stahlen Schmuck von derzeit unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

