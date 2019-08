Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau stürzt im Linienbus - schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 14:00 Uhr, stürzte eine 83-Jährige aus Bottrop in einem Linienbus der Vestischen auf der Osterfelder Straße. Der 53-jährige Busfahrer musste an einem Fußgängerüberweg bremsen, dabei kam die 83-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus, zur medizinischen Behandlung, transportiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell