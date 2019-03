Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mit Beute geflüchtet

Heiden (ots)

Mit einem gestohlenen Fernseher verschwanden in der Nacht zum Dienstag zwei Unbekannte, die zuvor in ein Gartenhaus auf einem Grundstück an der Bernhard-Letterhaus-Straße in Heiden eingedrungen waren. Der Besitzer war gegen 04.40 Uhr darauf aufmerksam geworden. Als er nach dem Rechten schauen wollte, ergriffen die Täter die Flucht. Beide Unbekannten waren etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur, dunkel bekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Sie entfernten sich in Richtung Don-Bosco-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

