Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind in der Nacht zum Montag (02.09.2019) bei einem Einbruch in ein Haus am Seewiesenblick gestört worden und anschließend geflüchtet. Die Unbekannten gelangten offenbar gegen 01.05 Uhr durch eine gekippte Terrassentüre ins Erdgeschoss des Hauses und durchsuchten Küche und Wohnzimmer. Durch die Geräusche weckten sie die schlafenden Bewohner, welche dann nach dem Rechten sahen. Die ertappten Einbrecher ergriffen die Flucht, sie stahlen mindestens ein Mobiltelefon im Wert von mehreren Hundert Euro. Alarmierte Polizisten fahndeten bislang erfolglos nach den Tätern. Einer soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, schlank mit kurzen, dunklen Haaren gewesen sein. Er trug eine Dreiviertelhose und ein weißes T-Shirt. Der Andere war ebenfalls etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß mit normaler Figur und kurzen Haaren oder Glatze. Er trug ein weißes T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

