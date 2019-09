Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190909.4 Brunsbüttel: Mangelnde Fahrtauglichkeit führt zum Unfall

Brunsbüttel (ots)

Offensichtlich war es das hohe Alter eines Mannes mit einhergehender Fahruntauglichkeit, das am vergangenen Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Blechschaden geführt hat.

Kurz nach 16.00 Uhr war ein 83-Jähriger mit seinem Daimler auf der Koogstraße in Richtung der Schulstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 38 kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos - einen BMW schob er dabei etwa fünf Meter vom eigentlichen Standort fort. An den beiden Wagen der Betroffenen entstanden große Schäden, ebenso an dem Mercedes des Unfallverursachers. Der erlitt bei dem Unglück keine Verletzungen - auf die Einsatzkräfte machte der Rentner einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck, mit dem Autofahren schien er überfordert zu sein.

Neben einer Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs fertigten die Polizisten einen Bericht an die Führerscheinstelle mit der Bitte um Prüfung der Geeignetheit des Herren zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr.

Merle Neufeld

