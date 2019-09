Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190909.3 Marne: Hoher Schaden nach Unfallflucht

Marne (ots)

Am Donnerstag der vergangenen Woche ist es in Marne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Für einen kurzen Moment nur stellte ein Marner um 09.00 Uhr seinen Mercedes Vito in der Maaßen-Nagel-Straße unversehrt am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 2 ab. Als er zu dem Van zurückkehrte, entdeckte er an der Fahrerseite des Firmenfahrzeugs einen erheblichen Schaden. Offenbar war ein Unbekannter gegen den Bus gefahren und hatte sich anschließend entfernt.

Hinweise auf den Verursacher gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Merle Neufeld

