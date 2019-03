Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrollers

Selfkant-Tüddern (ots)

Einen braunen Motorroller der Marke Piaggio stahlen unbekannte Täter am Dienstagnachmittag (19. März). Der Fahrer hatte sein Zweirad gegen 17.30 Uhr an der Straße In der Fummer abgestellt und den Diebstahl gegen 17.40 Uhr bemerkt.

