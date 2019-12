Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Kunde geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (11.12.2019) in einem Laden an der Schwabstraße möglicherweise etwas gestohlen und sich bei seiner Flucht rabiat gegen das Festhalten gewehrt. Eine 40-jährige Mitarbeiterin saß an der Kasse und sah wie ein Mann gegen 12.30 Uhr an der geschlossenen Nebenkasse vorbeilief und den Geschäftsraum verließ. Da seine Jacke auffällig gewölbt war, vermutete sie, dass er etwas gestohlen hatte. Sie lief dem Unbekannten hinterher und versuchte ihn festzuhalten. Er wand sich aus ihrem Griff und rannte weg. Als sie ihn kurz darauf an der Schwabstraße einholte und ihn erneut festhielt, schlug er der 40-Jährigen ins Gesicht und verletzte die Mitarbeiterin leicht. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in Richtung Rotebühlplatz. Sie beschrieb den Mann als zirka 180 Zentimeter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte kurze blonde Haare, einen leichten Bartansatz und war bekleidet mit einer braunen Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

