Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gartenhütte und eines Unterstandes mit Sitzgelegenheit

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Samstagabend, 16.11.2019, geriet ein Gartengebäude in der Straße An der Otsschlumpquelle in Hildesheim in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte in der Kleingartenkolonie gegen 19:20 Uhr ein Feuer. Nach nur einigen Minuten stand eine Gartenhütte in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Unterstand mit Sitzgelegenheit wurde ebenfalls durch Feuer beschädigt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Neben den aufnehmenden Polizeibeamten waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr Hildesheim und der Freiwilligen Feuerwehren Achtum-Uppen und Einum vor Ort eingesetzt.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Zeugen, die in der Gartenkolonie verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0512-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell